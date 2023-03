Neymar et les blessures de février-mars, c’est toute une histoire. Et malheureusement pour le Brésilien, elle semble sans fin. Sorti sur civière lors du match entre le PSG et Lille, le 19 février dernier, le Ney va finalement devoir se faire opérer, a annoncé le club parisien dans un communiqué ce lundi. Cette décision signifie qu’il ne rejouera plus de la saison, puisque le PSG évoque « un délai de trois à quatre mois avant son retour à l’entraînement collectif ».

Eviter la récidive

Touché à la cheville droite, déjà pas mal esquintée par le passé, Neymar va subir « une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive », précise le club. Cette chirurgie sera réalisée « dans les prochains jours » à Doha.

En conférence de presse vendredi, Christophe Galtier avait qualifié l’absence du Brésilien de « préjudiciable », tout en appréciant l’équilibre montré par son équipe avec l’utilisation de trois milieux derrière le duo Mbappé-Messi, au lieu de deux d’habitude. « On est plus compact, plus dense, et on gagne plus de duels », avait fait remarquer l’entraîneur parisien. Une base qui semble indispensable pour, dans un premier temps, se qualifier face au Bayern Munich mercredi sans son numéro 10.