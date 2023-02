Enfin le bout du tunnel pour Paul Pogba ? Absent depuis de très long mois, le milieu de terrain de la Juventus va figurer dans le groupe appelé à disputer le derby contre le Torino mardi, a assuré l’entraîneur Massimo Allegri ce lundi. « Il va mieux et il sera appelé. Et si nous avons besoin de lui, il fera son entrée sur le terrain, a dit le coach italien. Il n’a pas un temps de jeu très élevé. Il faut qu’il comprenne que c’est une partie importante de la saison pour se remettre sur pied. »

Depuis son retour à la Juve l’été dernier, en provenance de Manchester United, le milieu de terrain français n’a pu disputer le moindre match officiel avec le club italien. Il s’était blessé au ménisque latéral du genou droit en juillet et avait dû être opéré début septembre, ce qui l’avait privé de la Coupe du monde. Présent sur la feuille de match contre Monza fin janvier, il n’était pas entré en jeu, avant de se blesser à nouveau, cette fois à la cuisse, dans la foulée.





View this post on Instagram A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Pogba, 29 ans, n’a plus joué en compétition officielle depuis le 19 avril, avec Manchester United. Une éternité. Didier Deschamps observera sans doute avec attention son retour au jeu. Même si les choses se déroulaient bien, cela fera sans doute un peu juste pour le convoquer pour les prochains matchs face aux Pays-Bas et à l’Irlande, les 24 mars et 27 mars. Mais après les retraites internationales de Hugo Lloris et Raphaël Varane, l’équipe de France aura bien besoin de cadres dans les mois à venir.