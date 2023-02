Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, ce lundi, ont fait plus de 2.300 morts, selon un bilan provisoire, ainsi que des milliers de blessés et de disparus. Parmi ces derniers se trouve le footballeur international ghanéen Christian Atsu. L’ancien ailier de Porto, Chelsea et Newcastle, entre autres, évolue depuis l’été dernier à Hatayspor, club de la ville d’Antakya, au sud de la Turquie, très touchée par la catastrophe.





🥺 Volkan Demirel qui demande de l'aide.. Il est coach d'Hatayspor et la ville a été touché par le tremblement de terre. pic.twitter.com/cVHFqnXxcA — Super Lig 🇫🇷 (@TurcFootballFR) February 6, 2023







Selon la presse turque, son coéquipier Onür Ergun ainsi que Taner Savut, le directeur sportif d’Hatayspor, sont également recherchés sous les décombres. Sur Instagram, l’entraîneur de l’équipe et ancien gardien international turc Volkan Demirel a lancé un appel à l’aide pour cette région sinistrée.

Sauveur de son club la veille

Dimanche, Atsu (31 ans), élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2015, avait marqué le but vainqueur d’Hatayspor contre Kasimpasa, son premier avec son nouveau club, tout au bout des arrêts de jeu de ce match de Süper Lig, la L1 turque.

Au moins un autre footballeur est décédé : Eyup Türkaslan, gardien de but du Yeni Malatyaspor (L2 turque), club de la ville de Malatya.