Une secousse de magnitude 7 a été détectée au large de l’Etat insulaire du Pacifique de Vanuatu ce dimanche soir, selon l’institut américain de géophysique (USGS), déclenchant une alerte au tsunami. Le séisme s’est produit à 27 kilomètres de profondeur, précise l’USGS, et à 25 kilomètres du village de Port-Olry. « Un tsunami avec des vagues comprises entre 0,3 et 1 m au-dessus du niveau de l’eau est possible concernant certaines côtes du Vanuatu », a indiqué le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) basé à Hawaï.

Le Vanuatu, qui fait partie de la « Ceinture de feu » du Pacifique où entrent en collision les plaques tectoniques, connaît une fréquente activité sismique et volcanique. Les îles Salomon, au nord du Vanuatu, ont été touchées par un puissant séisme de magnitude 7 en novembre 2022, qui n’a fait ni victimes ni dégâts sérieux.

Des témoins avaient néanmoins rapporté que les secousses avaient projeté au sol des téléviseurs et d’autres objets, tandis que des coupures d’électricité avaient touché la capitale des îles Salomon, Honiara. Les régions côtières du Vanuatu et de Papouasie-Nouvelle-Guinée avaient été placées en alerte tsunami.