Un tremblement de terre a tué mardi en Californie. Au moins deux personnes sont mortes dans le nord de l’Etat, après un puissant séisme survenu au large de la côte américaine, qui a provoqué des éboulements et coupé l’électricité de dizaines de milliers de personnes.

De magnitude 6,4, il s’est produit dans la nuit, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la ville portuaire d’Eureka, dans le comté d’Humboldt, selon l’Institut américain de géophysique (USGS). Dans cette zone située à plus de quatre heures de route de San Francisco, « deux personnes sont mortes lors d’urgences médicales survenues pendant et/ou juste après le séisme », a fait savoir le comté. Onze personnes ont également été blessées.

De nombreux foyers et commerces privés d’électricité

La secousse a également causé d’importants dégâts matériels et plus de 74.000 foyers et commerces restaient sans électricité à la mi-journée, selon le site spécialisé PowerOutage. « L’évaluation des dégâts est en cours », mais le séisme a déjà infligé des « dommages importants », notamment sur les conduits de gaz et d’eau de la région, a indiqué le bureau du shérif local.

Le tremblement de terre a fissuré une route menant à la petite localité de Fernbridge, selon des photos publiées sur Twitter par Dania Romero, une journaliste de la télévision locale KAEF. Plusieurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux montrent également les vitres des maisons qui ont volé en éclats, les objets renversés par la secousse, et un rayon de supermarché jonché de produits tombés des étagères. Des chutes de pierres et des petits éboulements sont également survenus le long d’une route qui relie le comté d’Humboldt au centre de la Californie.