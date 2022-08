Après les immondes images des fans barcelonais insultant Frenkie De Jong, poussé dehors par le Barça, lors de son arrivée à l’entraînement, un autre joueur est victime de la bêtise des supporters. Il s’agit du milieu de terrain néerlandais de l’OM Kevin Strootman, qui a publié vendredi sur Instagram plusieurs messages insultants et menaçants envoyés par des fans souhaitant le voir quitter le club.

« Toujours sympa d’ouvrir les messages privés », a écrit Strootman dans l’une de ses stories, en illustration de plusieurs messages insultants reçus en privé. « De mieux en mieux », « Et ça continue », a-t-il ajouté, montrant d’autres messages, dont certains sont menaçants à l’encontre de sa compagne et de ses enfants.

Horrible.@Kevin_strootman reçoit actuellement des messages dégueulasses de la part de certains supporters.



C'est absolument honteux et essentiel de dénoncer ces comportements dégueulasses. pic.twitter.com/VXV5tC39Jd — M. (@MarwanBelkacem) August 11, 2022



L’OM condamne ces attaques et soutient son joueur

Agé de 32 ans, Strootman est arrivé à l’OM en 2018, sous les ordres de Rudi Garcia, en provenance de l’AS Rome. Le transfert avait été coûteux (plus de 25 millions d’euros) et le Néerlandais dispose à Marseille d’un salaire très important. Mais plusieurs blessures datant de son séjour à Rome ont limité ses capacités et, il faut le dire, son rendement fut globalement décevant depuis son arrivée l’OM.

L’ancien joueur de la Louve a été prêté ces deux dernières saisons, au Genoa puis à Cagliari, mais son salaire continue à peser sur les finances de l’OM alors qu'il s'entraîne à l'écart du groupe dirigé par Igor Tudor. Au club, on fait savoir que ces messages sont « totalement condamnés » et que Strootman, à qui il reste un an de contrat, est toujours un très bon professionnel qui continue de s’entraîner de façon très assidue et très régulière. L’OM est en contact avec plusieurs clubs afin de trouver une solution qui convienne à toutes les parties.