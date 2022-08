Vous aviez aimé l’accueil de Léo Dubois par les fans de Galatasaray ? Vous allez forcément adorer celui d’Alexis Sanchez par les supporteurs de l’OM, si vous ne l’avez pas encore découvert mardi soir. L’attaquant chilien de 33 ans est arrivé aux alentours de 21 heures à l’aéroport de Marignane, où plusieurs centaines de personnes l’attendaient dans une ambiance plus que festive, avec drapeau de son pays, tambours et fumigènes.

C’est d’ailleurs en glissant sur l’un de ces engins pyrotechniques que le désormais ancien joueur de l’Inter Milan a failli gâcher la fête. Mais Sanchez, équipé d’une écharpe de l’OM et d’un maillot déjà floqué à son prénom, numéroté 70, a réussi à éviter la chute in extremis.

Sixième club européen

Tant mieux, vu que la visite médicale est prévue ce mercredi matin, avant une signature de contrat dans la foulée. Celui-ci devrait être d’une saison plus une en option.

L’homme aux 146 sélections et aux deux Copa America (2015 et 2016) avec la « Roja » arrive libre dans son sixième club européen, après l’Udinese, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et l’Inter. Reste à savoir quel est le niveau actuel du trentenaire, qui n’était pas titulaire chez les Nerazzurri.