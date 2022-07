Les supporteurs turcs sont fascinants, épisode 768. On connaît la tradition des bouillants fans de Galatasaray, Besiktas ou Fenerbahçe, toujours prêts à venir en mettre plein les yeux/oreilles aux recrues dès l’aéroport d’Istanbul. Mais on n’imaginait quand même pas que Léo Dubois, auteur d’une dernière saison galère à l'Olympique Lyonnais, commencée comme capitaine et conclue comme doublure du prometteur Malo Gusto (19 ans), aurait droit à pareille réception mercredi soir.

#CANLI - Leo Doubois Galatasaray için İstanbul'da! https://t.co/dFU3wrdELq — A Spor (@aspor) July 20, 2022

Et bien si, le latéral droit de 27 ans a été accueilli comme une véritable rock star par plusieurs dizaines de supporteurs de Galatasaray, où il s’apprête à s’engager ce jeudi. Tout sourire, l’ancien Nantais a tenté de reprendre des chants turcs, tel un ultra du Bosphore, avant de brandir fièrement l’écharpe du principal groupe de fans du club.

Pour cet aperçu d’une première expérience en dehors de la Ligue 1, l’international tricolore (13 sélections) bénéficie d’un tout autre enthousiasme que durant ses derniers mois au Parc OL, où il a régulièrement été sifflé par une partie du public. Des images aussi savoureuses et improbables que le communiqué du club stambouliote, qui annonçait quelques heures plus tôt « des négociations officielles avec l’OL » concernant le transfert de « Léo… Michel Joseph Claude Dubois » le bien nommé. Qui oserait critiquer son choix de carrière après pareil démarrage en fanfare, sérieusement ?