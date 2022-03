Au Parc OL,

Lorsque Léo Dubois a signé jeudi, lors du choc européen contre Porto (1-1), sa (subtile) première passe décisive de la saison, à destination de Moussa Dembélé (1-0, 13e), on l’imaginait bien savourer cette belle éclaircie avec son partenaire. Mais à peine l’a-t-il rejoint que le capitaine lyonnais s’est tourné vers les supporteurs de la tribune ouest d’un Parc OL bondé (54.551 spectateurs). Le regard noir, celui-ci a alors tendu son index devant la bouche, comme tant de footballeurs professionnels estimant avoir éteint les critiques (ou les sifflets) le font. Ce geste d’humeur, passé inaperçu auprès de la majeure partie du stade jeudi, ne risque pas d’apaiser les relations devenues très complexes, depuis de longues semaines, entre Léo Dubois et les supporteurs lyonnais.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Même à quelques minutes du coup d’envoi d’un alléchant 8e de finale retour de Ligue Europa jeudi, seul le nom du capitaine du club a été accompagné de nombreux sifflets. Une situation d’autant plus préoccupante que le jour même, l’ancien Nantais a découvert qu’il ne faisait pas partie de la liste de Didier Deschamps. Une première depuis quasiment trois ans sur un rassemblement où le joueur est apte à s’y rendre.

« Sa passe décisive de l’extérieur était extraordinaire »

Comme piqué dans son orgueil par ce choix de DD de lui privilégier le Lensois Jonathan Clauss, Léo Dubois a livré une première période tonitruante, comme on ne lui en avait presque pas vu faire depuis le France-Finlande (2-0) de septembre 2021 à Décines, ou le derby de janvier 2021 dans le Chaudron (0-5).

« Il a vraiment signé une performance de très haut niveau ce soir, savoure Peter Bosz. Sa passe décisive de l’extérieur du pied pour Moussa était extraordinaire. Et puis il est intervenu dans nos 18 m pour stopper une belle action de Porto. »

13' ⚽️ MOUSSAAAAAA DEMBÉLÉ ! 🗣️



C'est servi magnifiquement par Dubois et ça fait déjà 1⃣-0⃣ pour les Lyonnais 🔴🔵#UEL | #OLFCP ▶️ https://t.co/zCpw9j88r0 pic.twitter.com/hSdlYlLUZp — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Il a fait un grand match aujourd’hui, on est tous fiers de lui »

Car oui, on a eu droit à un Léo Dubois hyperactif des deux côtés du terrain durant le premier acte, à l’image de ce ballon chipé in extremis devant Toni Martinez, qui se présentait seul face à Anthony Lopes (1-1, 34e). Ajoutez à cela un centre impeccable, une rareté de sa part cette saison, pour trouver la tête de Moussa Dembélé (22e), et même une frappe cadrée inattendue de 25 m, et vous comprendrez à quel point il s’est nourri du contexte.

Bémol de taille : il a (comme d’habitude) nettement décliné durant la seconde période, avec un paquet d’imprécisions techniques ayant coupé des balles de contre-attaques. Mais Léo Dubois a tout de même réussi un drôle de rebond, après avoir morflé dimanche, en raison de son remplacement dès la mi-temps, lors du carnage contre Rennes (2-4), puis donc la fameuse liste de DD jeudi. « Tous les deux, on prend des automatismes jour après jour, appuie son binôme du côté droit Romain Faivre. Il a fait un grand match aujourd’hui, on est tous fiers de lui. »

Dubois avait tenté de dialoguer avec le virage nord il y a un mois

A en croire un Peter Bosz taquin avec les journalistes jeudi soir, le mauvais signal balancé par Didier Deschamps quelques heures plus tôt pourrait être sans conséquence. « Vous dites que Léo n’est pas sélectionné, mais à mon avis il l’est, a ainsi glissé l’entraîneur lyonnais. On verra demain [ce vendredi]. » Le Néerlandais songe probablement à l’annonce de Covid-19 contracté par Benjamin Pavard, dont pourrait finalement profiter le capitaine de l’OL.

Comme quoi, la spirale de la lose qui accompagne Léo Dubois cette saison peut s’inverser. Sa tentative de dialogue avec le virage nord, durant quelques minutes après OL-Nice (2-0 il y a un mois), n'a pas porté ses fruits. Sa réponse sur le terrain, en première période jeudi, a plus de chances de recevoir un écho favorable.