Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Quel visage nous réserve donc l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir ? C’est l’éternelle question avec ce groupe, qu’on a vu hyper solide/efficace/ambitieux il y a huit jours à Porto (0-1), lors du 8e de finale aller de Ligue Europa. Sauf que dès dimanche, l’OL est redevenu une équipe extrêmement friable et sans la moindre réaction ou presque, en vivant un calvaire absolu contre le Stade Rennais en Ligue 1 (0-4 à la 49, 2-4 au final). OK, on a tendance à penser que les grandes soirées européennes boostent vraiment ce groupe, mais il reste maladivement irrégulier donc rien n’est joué avant ce match retour à 21 heures. Le Parc OL est annoncé à guichets fermés, avec plusieurs milliers de supporteurs portugais de la partie aussi, ce qui nous promet une belle soirée. RAS côté effectif lyonnais ou presque, Jérôme Boateng est toujours out sur douleur musculaire, alors que Sinaly Diomande et Rayan Cherki sont même blessés jusqu’à la fin de la saison. Côté FC Porto, il y aura un absent de taille puisque le capitaine Otavio est suspendu après avoir pris un jaune à l’aller. Allez, à tous ceux qui ne filent pas bringuer pour la Saint-Patrick (et même à vous d’ailleurs), on espère qu’on va se régaler ensemble ce soir par ici depuis le Parc OL. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce choc Porto-OL, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…