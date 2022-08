Une partie se termine pour le Chinois James Zhou. L’actionnaire majoritaire de l'AJ Auxerre, quittera prochainement la présidence du club de Ligue 1 qu’il occupe depuis le 11 mai 2021, a-t-il annoncé mardi.

James Zhou, qui a pris le contrôle de l’AJA en octobre 2016, cumule depuis quatorze mois son rôle d’actionnaire de référence avec celui de président exécutif, après avoir succédé à Francis Graille dont le contrat de quatre ans n’avait pas été prolongé.

« Je ne suis pas un spécialiste du football français »

« Je ne suis pas le meilleur président pour l’AJ Auxerre car j’ai beaucoup d’autres occupations avec beaucoup de fonctions différentes. Par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du football​ français. J’ai bien défini le profil idéal du futur président de l’AJA qui devra être français et bien connaître le football français. J’espère trouver mon remplaçant le plus vite possible », a-t-il expliqué.

L’AJ Auxerre, vainqueur de Saint-Etienne en barrage au printemps dernier, est de retour en Ligue 1 après dix ans de purgatoire en L2. L’équipe s’est inclinée en match de la 1re journée de Ligue 1 sur le terrain de Lille (4-1) et recevra Angers dimanche au stade Abbé-Deschamps.