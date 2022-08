Adrien Rabiot va-t-il porter les couleurs des Red Devils cette saison ? Après la prestation calamiteuse des hommes de Erik Ten Hag face à Brighton ce dimanche (défaite 1-2), un match qui a mis en évidence les nombreuses carences dans l’effectif de Manchester United, notamment dans l’entrejeu. Longtemps désireux de recruter Frenkie De Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, la piste étant mise de côté, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur Adrien Rabiot.

Selon Sky Sports, les deux clubs auraient déjà trouvé un accord pour le transfert de l’international français. Un transfert qui s’élèverait à plus de 17,8 M€ (plus 6 M€ de bonus). Il faut maintenant convaincre le joueur (ou plutôt sa mère qui est aussi son agent) qui n’est pas insensible à l’intérêt des Red Devils mais qui souhaiterait jouer dans un club qui dispute la Ligue des champions.

Rabiot sort d’une saison complète mais sans saveur avec la Juventus

Adrien Rabiot, qui est l’un des 5 joueurs les mieux payés de Serie A avec 7 M€ nets par saison, était l'un des hommes forts de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juventus, la saison passé avec 45 matchs disputés (toutes compétitions confondues). Une saison ou il n’aura pas brillé par ses performances, notamment en Ligue des champions: on se souvient de sa faute inutile sur Chukwueze lors du match face à Villarreal qui aurait dû valoir un rouge. De plus, les bruits de couloir annoncent l’arrivée de Leandro Paredes ce qui pousserait un peu plus l’international français vers un départ.