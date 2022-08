Performances insuffisantes, comportement inadéquat, salaire XXL… Les clubs trouvent mille raisons quand ils souhaitent se séparer d’un joueur devenu indésirable. Mais celle invoquée par l’Ajax Amsterdam au sujet de Mohamed Ihattaren est plus insolite. Selon De Telegraaf, le principal quotidien des Pays-Bas, l’Ajax voudrait casser le prêt du jeune Néerlandais de 20 ans, cédé avec option d’achat depuis janvier par la Juventus, en raison de ses liens présumés avec un groupe criminel.

Ihattaren a déjà connu une présaison perturbée, avec une absence d’un stage en Autriche à cause de menaces pesant sur lui, à la suite d’une obscure histoire de liaison amoureuse. Le milieu offensif a démenti les faits, mais De Telegraaf est revenu à l’assaut, en évoquant des liens entre le joueur et la Mocro Maffia, une organisation criminelle d’origine marocaine établie aux Pays-Bas et en Belgique.

Pas de numéro de maillot

« Il est très proche des personnes impliquées dans le crime, indique l’ancien policier John Van den Heuvel, désormais journaliste pour le quotidien. Cela ne signifie pas qu’il commet lui-même des actes criminels, mais la frontière est très mince. » Van den Heuvel indique ainsi que des personnes liées à la Mocro Maffia se seraient rendues au tribunal dans la voiture que l’Ajax a fourni à Ihattaren, et que ce dernier a été visiter des « criminels » en prison, pas plus tard que la semaine dernière.

Le gaucher formé au PSV Eindhoven poursuit une préparation individualisée, mais ne s’est pas vu attribuer de numéro de maillot pour la saison par le club amstellodamois.