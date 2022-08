Double beau geste. Après un post sur Twitter devenu viral, dans lequel on peut voir deux supporters de l’OM nettoyer l’aéroport de Marignane après les festivités liées à l’arrivée d’Alexis Sanchez à Marseille, mardi soir, le club a tenu à remercier les deux amis pour leur acte civique. Il faut dire qu’il y avait de quoi, vu le bazar laissé sur le sol après la fiesta de dingo réservée à l’attaquant chilien. Canettes, détritus divers et fumigènes - qui, au passage, ont bien failli coûter un ligament croisé à Sanchez –, Alessandro et Rayan n’ont rien laissé traîner et se sont pris en photo avec le fameux butin.

Fans de l'@OM_Officiel et jeunes citoyens responsables. Un grand bravo à @RayanZ13_ et @Alessandro_tv13 pour leur attitude exemplaire en ramassant les déchets à l'@aeroportmp lors de l'arrivée de @Alexis_Sanchez. Une action joliment récompensée par Pablo Longoria. pic.twitter.com/XxvQPOJjcs — Martine VASSAL (@MartineVassal) August 12, 2022



Et voilà comment, d’une initiative anodine, quoique fort bienvenue, reprise de partout sur les réseaux sociaux, nos deux nettoyeurs ont chef se sont retrouvés invités au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus par Pablo Longoria, jeudi. Les deux compères ont ainsi pu rencontrer le président marseillais, qui n’a pas manqué de les remercier en leur offrant un maillot du nouveau Dieu olympien, Alexis Sanchez, floqué du numéro 70.

« On vient de vivre un moment incroyable au centre RLD ! Merci à tous, c’est grâce à vous, et à tous vos messages, s’est enthousiasmé Rayan sur son compte Twitter. Merci à toute l’équipe de l’OM qui nous a super bien accueillis. Et encore merci au président Pablo Longoria pour l’invitation ».