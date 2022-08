Et si l’OM parvenait à recruter Alexis Sanchez ? Après trois années en dents de scie à l’Inter, l’international chilien de 33 ans est bien déterminé à jouer la Ligue des champions cette année. D’après L’Equipe, le joueur est l’objet de nombreuses sollicitations, mais l’OM a pris de l’avance dans ce dossier.

Le choix de Marseille prend tout son sens pour le Chilien qui veut récupérer une place de titulaire en attaque dans un secteur pourtant déjà encombré à l’OM. Il veut du temps de jeu, et Marseille promet de lui en donner. On parle d’un contrat de deux ans avec un salaire de trois millions par an pour l’Intériste qui pourrait bénéficier d’une indemnité de cinq millions après la rupture de son contrat avec l’Inter.

Alexis Sanchez, la fausse bonne idée ?

De nombreuses questions se posent sur l’état de forme du joueur qui n’a pas enchaîné 20 titularisations sur une saison depuis l’exercice 2017-2018. Miné par les blessures, il a souffert de la concurrence à son poste. Rivaliser avec Romelu Lukaku, de retour après un court passage à Chelsea, et Lautaro Martinez n’est pas une mince affaire pour un joueur en manque de forme.

Le pari semble très risqué pour Pablo Longoria, tant sur le plan financier que sportif. La venue du Chilien devrait déclencher conjointement des départs côté olympien. On pense notamment à Bamba Dieng, qui n'est pas dans les plans du nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor.