C’est une signature de poids pour l’OGC Nice. A 31 ans, Aaron Ramsey comptabilise 75 sélections et une expérience au plus haut niveau du football international. L’ancien Gunner arrive dans un rôle de leader afin d’épauler Dante et palier aux potentielles ventes de Mario Lemina et Morgan Schneiderlin.

Nice n’a pas eu à payer de transfert : Ramsey s’est libéré de son contrat à la Juve le 26 juillet.

Un pari à relancer

L’ancien maestro des Gunners (371 matchs pour 65 buts à Arsenal) vient se relancer sur la Côte d’Azur dans l’espoir de se préparer au mieux pour le Coupe du monde. Il sort d’une saison minée par les blessures avec la Juventus, qui l’a prêté six mois aux Glasgow Rangers à la mi-saison. Un prêt qui s’est conclu par une défaite en finale de l’Europa League face à Francfort, avec un penalty raté pour le Gallois durant la séance de tirs au but.

Engagé pour une saison, plus une en option, Aaron Ramsey n’arrive pas seul car le portier danois, Kasper Schmeichel, va lui aussi débarquer en Côté d’Azur. Un mercato enfin lancé pour le Gym qui doit encore vendre ses indésirables.