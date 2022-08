La saison marseillaise n’a pas encore commencé que le club phocéen s’offre déjà une mini-crise en interne. Après un été mouvementé marqué par la démission de Jorge Sampaoli et son remplacement par Igor Tudor, l’ex-coach du Hellas Vérone, les relations entre certains cadres du vestiaire et l’entraîneur croate ont déjà tourné au vinaigre.

Selon La Provence, les méthodes directes de management et les coups de gueule de Tudor, qui a déjà eu l’occasion de se prendre le bec avec son éphémère adjoint Mauro Camoranesi (parti de l’OM une semaine seulement après son arrivée), mais aussi avec Gerson, Amavi et Cengiz Under, ont fini par irriter Dimitri Payet et consorts. Au point que ceux-ci ont demandé un entretien avec le président Pablo Longori, à l’origine de la venue de l’entraîneur croate sur le banc olympien.

Franchement Tudor à Marseille, on a rarement vu des supporters aussi dépités alors que le premier match officiel du coach n'a pas été joué. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) July 31, 2022



Bien débuter contre Reims pour ne pas cogiter

Si l’on ajoute à cela les matchs moyens de l’OM lors des amicaux d’avant-saison (une victoire contre Marignane Gignac, trois défaites et un nul), on se dit que l’opus 2022-2023, qui débute dimanche soir par la réception du Stade de Reims au Vélodrome, ne part pas sous les meilleurs auspices.

Les supporteurs pourront au moins se consoler à l’idée de voir débarquer l'Intériste Alexis Sanchez, qu’on dit de plus en plus proche de l’OM de l’autre côté des Alpes.