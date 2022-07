C’est ce qu’on appelle faire une « Malbranque ». Comme l’ancien Lyonnais, qui avait quitté Saint-Etienne trois semaines après son arrivée, Mauro Camoranesi n’a pas attendu longtemps avant de faire ses valises, alors qu’il venait tout juste de les poser à Marseille. Mais l’Italien a fait mieux que le Français : il est resté seulement une semaine du côté de la Canebière. Le désormais ex-adjoint d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur croate de l’Olympique de Marseille, a quitté ses fonctions « pour raisons personnelles », a annoncé le club mardi.

Mauro Camoranesi, champion du monde avec l’Italie en 2006, « avait en fait envie de poursuivre une carrière solo », a précisé le club à l’AFP en annonçant immédiatement son remplaçant, le Croate Hari Vukas. Arrivé au club avec un second préparateur physique, l’Italien Mario Rotondale, Vukas était « déjà au travail », mardi, auprès des joueurs olympiens, qui disputeront leur premier match de préparation mercredi, contre le club de National 2 de Marignane-Gignac.

Hari Vukas avait déjà été l’adjoint d’Igor Tudor, entre 2016 et 2018, dans les clubs turcs de Karabükspor et Galatasaray, puis à l’Udinese, en Italie. Le duo s’était ensuite retrouvé, en 2020, au club croate de Hadjuk Split, pour la fin de la saison. Depuis juin 2021, il entraînait le club croate de Dugopolje. Aux côtés de son nouvel adjoint, Tudor dispose de deux préparateurs physiques, les Italiens Carlo Spignoli et Mario Rotondale, d’un entraîneur des gardiens, l’Italien Antonello Brambilla, et d’un analyste vidéo, un autre Italien, Giuseppe Maiuri.