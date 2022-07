Mercato EN DIRECT : Pogba officiellement de retour à la Juve... Skriniar de plus en plus proche du PSG...

Bonjour les mercatix. Que serait une belle journée d'été sans son live mercato ? Comme une salade tomate mozza sans mozza, c'est à dire inutile. On est donc repartis pour une nouvelle journée à parler transferts, rumeurs et tout ce que vous aimez. On espère donc du rebondissement, de la pépite dénichée à petit prix, des sommes exhorbitantes mises par des Anglais sur des quidams de 8e division. Bref, le football qu'on aime (enfin, non, on préfère celui qui se jour sur un terrain avec un ballon, mais en attendant que ça reprenne, faut bien s'occuper comme on peut).

>> Allez, go parfaire notre Master en économie du sport.