Une nouvelle recrue annoncée jeudi, et une nouvelle tenue dévoilée ce vendredi. Les contours de la prochaine saison​ de l'Olympique de Marseille se dessinent tout doucement avec la présentation du nouveau maillot domicile. Col en V, blanc immaculé, retour du bleu roi et arrivée d’un nouveau sponsor, Cazoo, le club et Puma ont souhaité que ce maillot soit « un trait d’union entre la génération mythique des années 70 et cette saison 2022/2023 ».

Le maillot, associé à un short et à des chaussettes blanches, est disponible depuis ce vendredi dans toutes les boutiques et les joueurs l’étrenneront dès le prochain match de préparation contre Marignane, le 13 juillet prochain.