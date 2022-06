Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est enfin lancé. Le club olympien a annoncé ce jeudi après-midi la signature​ d’Isaak Touré pour une durée de 5 ans en provenance du Havre. Le jeune défenseur de 19 ans débarque à Marseille contre 5 millions d’euros, plus 2 de bonus.

« Du haut de ses 2m04, Isaak est un joueur naturellement robuste et très à l’aise dans le domaine aérien. Sa puissance et sa solidité dans les duels ainsi que ses qualités dans la relance et dans l’anticipation, font de lui un joueur à très fort potentiel », explique le club dans un communiqué. Il s’agit de la deuxième recrue de ce mercato estival après l’arrivée d’un autre défenseur, Samuel Gigot, qui avait signé en janvier dernier en provenance du Spartak Moscou.