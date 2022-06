Libéré cette semaine des contraintes de la saison dernière, Marseille est en plein recrutement mais fait « face à un marché très spéculatif », a expliqué samedi le président Pablo Longoria sur le site du club. « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif », a-t-il déclaré.

« Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance », a ajouté le président. « Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre ». Il a aussi évoqué « une véritable logique de construction collective » avec Jorge Sampaoli et son staff. Le mois dernier, l’entraîneur argentin, sous contrat jusqu’en 2023, avait invité les dirigeants à être « sincères » sur les ambitions de l' OM en Europe.

Le club vise « deux défenseurs, un gros milieu et un attaquant »

Jeudi, la DNCG, le gendarme financier du football français, a levé les contraintes de recrutement imposées l’an dernier face aux difficultés financières du club. En interne, le club dit viser au mercato de cet été « deux défenseurs, un gros milieu et un attaquant », alors que deux titulaires indiscutables, Boubacar Kamara (parti libre à Aston Villa) et William Saliba (retour de prêt à Arsenal), ont quitté le club. Mais une autre épée de Damoclès pèse sur la construction de l’effectif olympien : une possible interdiction de recrutement dans l’affaire Pape Gueye, au cœur d’un contentieux avec Watford, qui sera examinée en octobre par le Tribunal arbitral du sport.