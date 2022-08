Comme avant d’aller piquer une tête en cette période de grosse chaleur, il était nécessaire de se mouiller la nuque dimanche soir avant d’assister au premier succès probant du PSG version Galtier, lors du Trophée des champions, contre Nantes. Car la différence avec l’espèce de truc informe qui a traîné sa vieille carcasse tout au long de la saison 2021-2022 sous les ordres de Mauricio Pochettino est violente. Après la victoire des siens 4-0, le nouveau boss parisien a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son prédécesseur argentin : « Si on est là, c’est que le groupe a été champion avec un entraîneur à qui je fais un clin d’œil, une partie de ce trophée revient à Mauricio ».

On ne doute pas un instant de la sincérité de l’ancien Lillois à l’égard de « Poché » mais on se permettra d’être un peu plus nuancé, quoique d’accord sur un point : il faut rendre à Mauricio ce qui appartient à Mauricio. Si ce nouveau PSG a séduit l’ensemble des supporteurs et des suiveurs des Rouge et Bleu, c’est aussi parce que cela faisait plus d’un an et demi qu’on n’avait pas pris de plaisir ou si peu devant un match des Parisiens.

Le jour et la nuit avec l’équipe de Pochettino

En l’espace d’une heure et demie, on a vu à peu près tout ce qu’on attendait du Paris Saint-Germain quand l’ancien manager de Tottenham est arrivé sur le banc en janvier 2021. A commencer par une défense à trois, système n°1 de Galtier tel qu’annoncé lors de sa conférence de presse d'intronisation en juillet, mais aussi, pêle-mêle, l’apport des pistions Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, du mouvement permanent, des redoublements de passes, de la complicité et un pressing intense à la perte du ballon de la part des joueurs offensifs. Ce qui fera d’ailleurs marrer Antoine Kombouaré pendant le match. Un brin chambreur, le coach nantais a lancé un joli « Alors, tu défends maintenant ? » à Neymar après un bon travail de repli du Brésilien sur un joueur nantais.

Kombouaré à Neymar : " Tu défends maintenant ?? 🤣" #PSGFCN pic.twitter.com/1vTBlo8DkZ — Florent Deprecq (@FDeprecq) July 31, 2022



En conférence de presse, Christophe Galtier a dit apprécier ce qu’il a vu dimanche, confirmation de la bonne préparation des Parisiens lors de leur tournée au Japon. « J’ai aimé la manière dont l’équipe s’est exprimée, avec toujours cette envie d’attaquer, d’avoir la maîtrise du jeu et aussi cette envie de récupérer le ballon le plus rapidement possible, a-t-il déclaré. On a concédé deux situations, on a eu beaucoup d’occasions. Il y a encore des choses à affiner mais je suis très satisfait que l’on ait marqué quatre buts. C’est un succès important pour démarrer une saison, il ne faut pas banaliser les victoires, les trophées. »

Il ne faut pas non plus banaliser les performances du duo Messi-Neymar, à des années-lumière de ce qu’ils ont pu réaliser ensemble la saison passée. Revenus semble-t-il avec de réelles intentions de faire oublier l’infâme cuvée 2021, les deux potos du Barça ont illuminé la rencontre à tous les niveaux et inscrit chacun un but magnifique, Messi en dribblant Lafont les doigts dans le nez, le Ney en déposant une galette sur coup franc dans la lucarne du gardien nantais.

Une ambiance retrouvée au sein du groupe

Après le match, le capitaine Marquinhos a tenu à souligner l’importance de Galtier dans le beau succès du PSG. « Ça s’est vu sur le terrain aujourd’hui. Il [Messi] était très à l’aise dans une position qu’il aime bien. Je pense que le coach a réussi à sortir le meilleur des joueurs aujourd’hui, ça s’est vu sur les performances de tout le monde, de Ney, de Messi. »

Au-delà de l’aspect purement sportif, c’est peut-être l’attitude générale des Parisiens qui tranche avec la saison dernière. Tout au long de la soirée, comme lors de la tournée nippone de juillet, du reste, on a vu un groupe souriant, soudé et visiblement content de vivre ensemble. Le petit toro improvisé la veille lors du dernier entraînement, avec les Parisiens hilares, mains dans la main deux par deux, résume bien cette nouvelle tendance.

Galtier-Neymar, ça sent la belle histoire d’amour hein 😏



Galtier-Neymar, ça sent la belle histoire d'amour hein 😏

📽 @PSG_inside pic.twitter.com/EOmXOHo8Tp — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 30, 2022



Si d’aucuns pourraient y voir là un détail insignifiant et un peu « gnagnan », il ne faut pas s’y tromper : en arrivant à Paris, Galtier et son staff ont précisément ciblé le manque de solidarité et de complicité entre les Parisiens, habitués sous Pochettino à vivre en clans, comme étant l’une des causes des échecs de l’équipe sur le terrain. En obligeant notamment les joueurs à prendre les petits-déjeuners et les déjeuners ensemble, le tout sans téléphones portables à portée de main, le duo Galtier-Campos souhaitait favoriser les échanges à table et entretenir la bonne humeur aperçue ces dernières semaines dans le groupe.

Jusqu’ici, les premières mesures semblent porter leur fruit et trouver un prolongement sur le terrain. Toujours lucide quand il s’agit d’analyser son équipe de cœur, Antoine Kombouaré ne s’y est pas trompé après la défaite : « On a vu une équipe très disciplinée, une équipe avec des joueurs qui travaillent pour le collectif. Quand ils perdent le ballon, ils sont capables de faire un pressing haut. On voit beaucoup de fraîcheur dans cette équipe et quand on voit des joueurs heureux sur le terrain, ils sont efficaces. C’est clair que ce n’est pas le même PSG qu’on a vu la saison dernière. »