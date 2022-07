Le loft du PSG, c’est un peu comme une téléréalité. Ils sont six, et à la fin, Luis Campos aimerait bien qu’il n’en reste aucun. Oui, six. Selon le quotidien Le Parisien, aux noms de Wijnaldum, Kurzawa, Rafinha, Draxler et Herrera est venu s’ajouter celui de Thilo Kehrer.

Les premières impressions de Galtier sur l’Allemand avaient pourtant été paraît-il positives, mais l’arrivée de Nordi Mukiele a terminé de sceller le sort assez prévisible du défenseur.

Diallo, Gueye et Icardi bientôt lofteurs ?

Dans son édition de vendredi, L'Equipe ajoute que le PSG a séparé le groupe professionnel en deux, les lofteurs s’entraînant avec les jeunes l’après-midi, même s’ils bénéficient des mêmes installations que les autres membres de l’équipe première.

D’autres joueurs pourraient s’ajouter à la liste des six, en fonction des prochaines avancées du Paris SG sur le marché des transferts. Il s’agit d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Mauro Icardi. Beaucoup de nommés et peu d’éliminés dans cette édition parisienne du Loft.