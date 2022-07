Il aura fallu trois semaines à l’Olympique Lyonnais pour retomber sur ses pattes, après l’échec du dossier Tyrell Malacia. En quête d’un latéral gauche après la fin du prêt d’Emerson Palmieri (globalement décevant), l’OL n’avait en effet pas pu boucler son choix prioritaire, qui se portait sur le prometteur international néerlandais de Feyenoord (22 ans). Le directeur du football, Vincent Ponsot, avait expliqué le 1er juillet « ne jamais mettre en danger l’institution pour un joueur », pointant l’entourage de Malacia, qui s’est dans la foulée engagé avec Manchester United. L’OL a finalement changé de profil en optant pour l’Argentin Nicolas Tagliafico, nettement plus expérimenté (29 ans, 40 sélections avec l’Albiceleste) mais moins explosif.

Nicolas Tagliafico, ici lors d'un match d'Eredivisie entre l'Ajax et Heerenveen, le 11 mai à Amsterdam. - Peter Dejong/AP/SIPA

Le défenseur, vainqueur de la Copa Sudamericana avec le Club Atlético Independiente en 2017, s’est surtout illustré à de nombreuses reprises, ces quatre dernières saisons, sous le maillot de l’Ajax Amsterdam. S’il avait perdu sa place de titulaire ces derniers mois au profit de Daley Blind (30 matchs disputés au total, contre 46 en 2018-2019), Nicolas Tagliafico reste l’un des acteurs majeurs de la superbe campagne de Ligue des champions 2019 de l’Ajax, conclue par une cruelle demi-finale contre Tottenham (1-0 ; 2-3).

Un poste où personne ne s’est imposé depuis Ferland Mendy

A l’aise techniquement, l’international argentin devrait beaucoup apporter à l’OL à un poste qui ne comptait plus la moindre bonne pioche depuis le départ de Ferland Mendy au Real Madrid, en 2019. Et au vu de la somme investie, 4,2 millions d’euros, ça sent la (nouvelle) bonne trouvaille de mercato estival pour les Lyonnais, après les enthousiasmants retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, ainsi que l’arrivée du talentueux milieu caennais Johann Lepenant et la prolongation du prêt de l’ailier brésilien Mateus Tetê.

🚨 Un asado de bienvenue, ça fait toujours plaisir ! 🍖

Surtout quand c’est @nico_taglia qui le prépare 😎🤗🇦🇷#Tagliafico2025 🔴🔵 pic.twitter.com/ZsRhEvh98r — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

A noter qu’une nouvelle fois durant ce mercato lyonnais, la vidéo officialisant le transfert du vainqueur de la dernière Copa America se révèle aussi sympa qu’originale. Après s’être engagé jusqu’en 2025 à Lyon vendredi, Nicolas Tagliafico a dans la foulée rejoint ses nouveaux coéquipiers, actuellement en stage aux Pays-Bas, où s’enchaîneront des matchs de préparation contre Willem II ce samedi (16h) et face à Feyenoord dimanche (16h45).