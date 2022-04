« Un peu de respect svp », a réclamé Kylian Mbappé jeudi soir sur son compte Twitter, en réponse à un tweet pour le moins provocateur et déplacé du site de paris en ligne Winamax. Celui-ci avait diffusé une photo d’un spectateur nu dans un stade, avec pour légende « Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l’Afrique du Sud ».

Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite.

Un peu de respect svp



🤦🏽‍♂️🤬 @WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022

Une blague douteuse que l’attaquant des Bleus et du PSG n’a pas du tout appréciée. « Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite », a-t-il indiqué dans sa réponse, obtenant plus de 115.000 mentions « J’aime » durant la nuit. Cet épisode intervient dans un timing particulier, puisque la jeune star vient de faire l’impasse la semaine passée sur une opération prévue avec plusieurs sponsors officiels de l’équipe de France, en plein rassemblement à Clairefontaine.