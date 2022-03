L’AS Saint-Étienne a annoncé jeudi soir « pleurer la disparition tragique et soudaine » de son ancien joueur Jean-Luc Ribar (57 ans). Ce natif de Roanne avait rejoint dès l’âge de 16 ans le club stéphanois. Considéré « parmi les footballeurs les plus doués de sa génération », le talentueux gaucher avait découvert la Division 1 à seulement 18 ans, en novembre 1983. Relégué à la fin de cette saison-là avec les Verts, le prometteur milieu de terrain allait alors évoluer en Division 2 jusqu’en 1986, date de retour dans l’élite de l’ASSE.

Jean-Luc Ribar a au total disputé 137 matchs et marqué 24 buts avec l’équipe stéphanoise, de 1983 à 1987. L’ASSE, qui retient comme image forte de l’ancien joueur « sa joie sincère, vêtu de la tunique de son club de cœur », en marquant en 1987 le but de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, lors d’un Sainté-Lens disputé à Geoffroy-Guichard devant plus de 46.000 spectateurs.

Des problèmes de hanche ont écourté sa carrière de footballeur

Ensuite passé par Lille et Quimper, il a enchaîné six saisons à Rennes (de 1989 à 1995), mais des problèmes de hanche l’ont obligé à boucler sa carrière professionnelle à 30 ans. Cet ancien partenaire de Roger Milla dirigeait depuis plus de dix ans plusieurs entreprises de nettoyage du côté de Roanne (Loire).

L’AS Saint-Étienne et le stade Geoffroy-Guichard annoncent dans un communiqué qu’ils honoreront ce vendredi sa mémoire, avant le coup d’envoi d’ASSE-Troyes (21 heures), avec une minute d’applaudissements.