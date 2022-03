Il avait la mine fermée et toute la presse française savait qu’il allait se lâcher. Amer, Bruno Genesio ne s’est privé de dégommer l’arbitrage et surtout l’absence de VAR après l’élimination de son équipe, qui a battu Leicester (2-1) mais quitte la Ligue Europa Conférence en huitième de finale. Alors qu’il menait 2-1, le Stade Rennais aurait pu (et aurait dû) bénéficier d’un penalty au moins, sur un violent coup de coude asséné au visage de Serhou Guirassy. Au match aller, les Rennais avaient déjà été privés d’un but au King Power Stadium sur une double main non sifflée. Des décisions qui ont rendu Genesio vert de rage. « Il nous a manqué la VAR. Quand on organise une compétition européenne, on doit proposer une forme d’équité. Sur les deux matchs, on est lésés d’au moins un penalty. Je ne vais pas accabler l’arbitre. Mais je ne comprends pas. Il faut qu’on m’explique pourquoi on organise une compétition européenne mais qu’on ne le fait pas dans les mêmes conditions. Si c’est comme ça, ça ne sert à rien de l’organiser », a taclé le coach rennais à l’issue de la rencontre. Avant de balancer avec une grosse dose d’ironie : « Je ne pense pas que l’UEFA ait des problèmes financiers ».

🧐 Bon, bon, bon. Trois fois bon dans le temps additionnel. À l’année prochaine l’Europe. Qu’il fait mal ce but à la dernière seconde au match aller… #SRFCLEI pic.twitter.com/O7HpP6zNm3 — Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) March 17, 2022

Dans les tribunes d’un Roazhon Park chaud bouillant, l’analyse était la même. Les supporters, dépités, ne comprenaient que leur équipe n’ai pas bénéficié d’un, voire de plusieurs penaltys. Des chants « UEFA Mafia ! » descendaient de certaines tribunes. A la dernière seconde du match, une main était oubliée alors que tout le staff rennais réclamait le penalty. Un but et Rennes s’envoyait en prolongations. « Peut-être qu’on est arbitrés différemment parce qu’on est Rennes et qu’on est moins attractifs pour disputer un quart de finale de Coupe d’Europe », ajoute Genesio. Florian Maurice a tiré dans le même sens au bord de la pelouse d’un Roazhon Park redevenu calme.

« On a été arbitrés très moyennement. La VAR nous aurait aidés. Je ne vois pas comment on ne peut pas siffler le coup de coude sur Serhou », a lâché le directeur sportif du Stade Rennais.

Interrogé sur le même sujet, le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud refusait d’en rajouter. « Je n’ai pas envie de trop parler de l’arbitrage. Je préfère saluer la performance de l’équipe, l’ambiance au stade, c’était incroyable. Je pense que les supporters sont fiers de nous. On est forcément frustrés. Je pense qu’on le méritait ».

Brendan Rodgers avait vu « l’une des meilleures ambiances »

En conférence de presse, l’entraîneur de Leicester Brendan Rodgers n’a pas souhaité polémiquer. On le comprend, son équipe a clairement profité de la situation pour s’adjuger une qualification qui semblait à deux doigts (ou une main, ou un coude) de lui échapper. « Sur la dernière situation, le ballon vient du ciel. Notre joueur ne le voit pas, ce n’était pas intentionnel, il ne regardait pas. L’arbitre était bien placé pour voir ». Bien placé mais sans doute pas à l’aise à l’idée de siffler penalty à la dernière seconde d’un match aussi serré. Jamais verni contre les clubs anglais (on vous a fait une liste longue comme ça ici), le Stade Rennais quitte la compétition la tête haute mais avec la gueule de bois.

Les supporters se consoleront avec ces félicitations adressées par le coach des Foxes après la rencontre. « L’atmosphère était absolument fantastique. Toute l’ambiance était géniale, j’ai adoré, c’était extraordinaire. C’est l’une des meilleures ambiances à laquelle j’ai pu assister », a glissé Brendan Rodgers. Précisons que l’homme a entraîné Liverpool et le Celtic par le passé. Prenez ça les Anglais !