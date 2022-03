Ce jeudi, le Stade Rennais se déplace dans le nord de l’Angleterre pour y affronter Leicester en 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence. Un tirage ultra-relevé, sans doute le pire que pouvaient redouter les Bretons. Mais, surtout, une nation qui n’a pas vraiment réussi aux Bretons, souvent battus par les clubs anglais croisés en compétition. A chaque fois, les rencontres face aux voisins anglais ont été émaillées de faits de jeu contraires aux Rouge et Noir. Des décisions arbitrales injustes, des choix de l’UEFA contestables et des buts à l’extérieur qui ont toujours joué en la défaveur des Rennais. A quelques heures du coup d’envoi de ce 8e de finale de C4, 20 Minutes vous propose un florilège des vents contraires. Avec un brin de mauvaise foi, on l’admet.

2019 : Arsenal et les matchs inversés

Après sa brillante qualification au Betis Séville, Rennes doit affronter Arsenal en 8e de finale de Ligue Europa. Le tirage au sort n’a pas été clément pour les hommes de Julien Stéphan mais il lui offre la chance de recevoir au Roazhon Park au match retour… Avant que l’UEFA ne s’en mêle. Parce que Chelsea doit recevoir le Dynamo Kiev le même soir à Londres, l’instance du football décide d’inverser les rencontres entre les Gunners et les Rouge et Noir. Motif invoqué : difficile d’assurer la sécurité de deux rencontres de football dans une ville de près de 10 millions d’habitants. Le règlement européen est clair. La seule solution : jouer à 19 h. Mais un accord tacite entre l’UEFA et les clubs anglais les en empêche. A l’aller, Rennes s’imposera 3-1 dans un stade en fusion. Avant d’être concassé 3-0 au retour en ratant son match. Grande fierté mais immenses regrets.

2019 toujours : Lacazette revient de nulle part

Trois matchs de suspension avaient été prononcés à l’encontre d’Alexandre Lacazette après un coup de coude asséné au visage d’un joueur du Bate Borisov lors d’un difficile déplacement en Biélorussie. Privé du match aller face à Rennes, l’attaquant français d’Arsenal avait pu disputer le match retour à Londres après la « remise de peine » obtenue par son club qui avait fait appel auprès de l’UEFA. Et ce, quelques jours avant la rencontre. Les supporteurs des Rouge et Noir étaient verts.

2019 encore : Le hors-jeu non signalé d’Aubameyang

Au match retour, Rennes est déjà mené 1-0 quand Maitland-Niles vient fusiller Koubek de près. Quelques instants plus tôt, la défense bretonne s’était arrêtée de jouer après un hors-jeu de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le centre est victorieusement repris par l’international anglais. Il n’y a pas de VAR et le but est validé. A tort, estiment plusieurs arbitres observateurs. Arsenal s’impose 3-0 et ira jusqu’en finale.

2020 : Chelsea, deux penaltys (plus un oublié) et un carton rouge

Rennes ne le sait pas encore au moment d’entrer sur la pelouse de Stamford Bridge mais il s’apprête à défier le futur vainqueur de la Ligue des champions. Les Bretons, qui disputent la compétition pour la première fois, voient l’arbitre Felix Zwayer oublier un penalty pour eux après une main de Kurt Zouma. L’Allemand n’oublie pas d’en siffler un plutôt logique pour Chelsea quelques minutes plus tard pour une faute de Dalbert, qui écope d’un carton jaune. Le latéral brésilien sera de nouveau sanctionné vingt minutes plus tard d’un nouveau penalty pour un bras dans la surface. Un acte totalement involontaire, pour se protéger, alors que le ballon avait auparavant rebondi sur la jambe du Brésilien, avant de toucher son bras en remontant vers le ciel.

Décidément nos matchs à Londres ne sont jamais ordinaires!

Après l'inversion des matchs d'Arsenal et le sketch Lacazette,

Après le Chelsea-Dalbert show

Voici le @SpursOfficial no show et la rébellion du @staderennais

J'attends la suite avec impatience! pic.twitter.com/94mVeKTVXE — Stef78 🔴⚫ (@Stef7815) December 9, 2021

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

En plus de siffler penalty, Felix Zwayer inflige un second carton jaune au Brésilien, synonyme d’expulsion. Rennes jouera cinquante minutes à 10 et perdra 3-0, hypothéquant ses chances dans la compétition. « On a été arbitrés comme des petits », avait estimé Julien Stéphan. « L’homme du match, c’est l’arbitre », avait même lancé le président Nicolas Holveck, pourtant pas réputé pour ses sorties médiatiques.

2022 : Tottenham maintenu puis annulé

Après le match nul 2-2 concédé face aux Spurs au Roazhon Park sur un but contre son camp et une mauvaise passe décisive involontaire, le Stade Rennais doit se rendre à Tottenham pour prendre au moins un point. Les Anglais sont obligés de gagner après une campagne de Ligue Europa Conférence complètement manquée. Touchée par le Covid-19, l’équipe d’Antonio Conte avait demandé à annuler le match retour en raison de la multiplication des cas. Le problème, c’est que le club anglais avait attendu que les Rennais soient arrivés à Londres pour les prévenir. « Un manque de fair-play d’autant plus flagrant que Tottenham avait confirmé par mail la tenue du match en début d’après-midi », déplorait le club breton. Pendant plusieurs semaines, les Sprus avaient tenté de faire rejouer le match, criant au scandale. Dans l’impossibilité de reporter la rencontre, l’UEFA avait déclaré Rennes vainqueur sur tapis vert (3-0), éliminant dans le même temps les Spurs.

2001 : Aston Villa aux portes de la finale

En 2001, le Stade Rennais dispute la demi-finale de la coupe Intertoto face à Aston Villa, où évolue un certain David Ginola​. Dominateurs au match aller, les Bretons sont sur le point de boucler leur match sur un probant 2-0, notamment acquis grâce à un but du Brésilien Severino Lucas. Sur le terrain, Julien Escudé, Anthony Réveillère, Olivier Monterrubio ou encore Gaël Danic finissent par en encaisser un but en toute fin de rencontre. Au match retour, ils s’inclinent 1-0 et sont éliminés aux portes de la finale d’Intertoto en raison de la règle du but inscrit à l’extérieur.