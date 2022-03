Il devait faire son retour la semaine dernière pour le match aller face aux Rennais au King Power Stadium. Rattrapé par le Covid-19, Wesley Fofana a dû attendre sept jours supplémentaires pour revenir à la compétition. Il n’était plus à ça près… Depuis sept mois, le joueur de Leicester était en soins, victime d’une horrible fracture du péroné lors d’un match amical face à Villareal. Vexé d’avoir pris une semelle du Français, l’Espagnol Fer Nino s’était bêtement vengé par un vilain tacle, brisant la jambe du défenseur de Leicester. Alors que son entraîneur avait maintenu l’espoir de le voir revenir fin décembre, l’ancien Stéphanois a dû patienter jusqu’au mois de mars pour retrouver la compétition. Bien lui en a pris. Ce jeudi, face au Stade Rennais, le Français a brillé.

Après une première mi-temps où son équipe a été privée de ballon par le Stade Rennais, Wesley Fofana s’est offert son premier but avec Leicester d’une magnifique tête synonyme d’égalisation. Après sept mois d’absence, le défenseur a immédiatement explosé de joie, courant de jeter dans les bras de son coach Brendan Rodgers. « Ce sont des moments comme ça que l’on veut vivre quand on est pros. Je voulais revenir le plus vite possible avec le groupe, j’étais très impatient. Ce soir, je marque mon premier but avec le club et il est synonyme de qualification. C’est extraordinaire », a répondu le jeune défenseur en conférence de presse. Avait-il un pressentiment avant de retrouver un club français ? « Ah non, zéro pressentiment. Je voulais juste jouer », a-t-il répondu à la presse anglaise (mais en français).

Le jeune défenseur français, qui brillait avec Saint-Étienne du haut de ses 19 ans, avait quitté l’ASSE en septembre 2020, moyennant un chèque de 40 millions d’euros offert par Leicester. L’international espoirs était alors devenu la plus grosse vente de l’histoire des Verts. Floqué de son numéro 3, le Français a apporté son physique dans la défense des Foxes mais aussi un bagage technique dont certains de ses coéquipiers semblaient manquer. Il a progressivement baissé de pied et se fait même déposer par Adrien Truffert, avec qui il joue chez les Espoirs, sur le deuxième but rennais marqué par Flavien Tait. « Les jambes, ça ne suivait plus. Je commençais à avoir des crampes. Je ne voulais pas prendre de risque. »

Rennes ? « Ça me réussit plutôt bien »

Brendan Rodgers a alors décidé de le sortir et ça s’est vu. Trop bas, le bloc anglais s’est délité et a souvent craqué, sans pour autant encaisser ce troisième but. « Il attendait tellement de jouer, je suis ravi pour lui. Il est sur le chemin pour être un très, très grand joueur », a félicité l’entraîneur des Foxes. A sa sortie, la défense anglaise a usé de ses jambes (mais aussi de ses coudes et de ses bras) pour empêcher le Stade Rennais de marquer, offrant le statut de héros d’un peuple à Fofana. « J’avais de bons souvenirs contre Rennes quand j’avais joué avec Saint-Étienne (demi-finale de coupe de France remportée en 2020). On va dire que j’aime bien jouer contre Rennes. Ça me réussit plutôt bien. » Tant mieux pour lui. Tant pis pour Rennes.