Haut les cœurs, c’est le retour de l’immense Ligue Europa Conférence ! On rigole, on rigole, mais mine de rien l’Olympique de Marseille aborde une grosse fin de semaine avec ce premier match à Bâle, synonyme de possible qualif en quarts de finale, avant le choc face à Nice, dimanche en Ligue 1. Victorieux de justesse (2-1) au match aller – alors qu’ils auraient dû légitimement leur en coller un ou de deux plus dans les fouilles - au Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli vont devoir finir le job face à Bâle, ce soir au Parc Saint-Jacques. Voilà, je le dis car je trouve ce blase formidable (et aussi un peu parce que je suis à court de mots pour présenter ce match retour).

» Rendez-vous un peu avant 18h45 pour lancer cette soirée foot