La cata au Japon, la même au Mexique. L’ailier français Florian Thauvin, tout juste revenu des JO de Tokyo, a été exclu après seulement une demi-heure de jeu samedi pour son premier match sous le maillot du club mexicain des Tigres de Monterrey, contre le club de Santos. Le carton rouge pour l’ancien Marseillais a été sorti à la 33e minute, alors que l’ancien joueur de l’OM était revenu en défense dans le couloir droit.

Omar Campos, joueur de Santos, venait de déborder et de centrer quand il a été taclé, en retard et par-derrière, par Thauvin. L’arbitre a sorti un carton jaune, transformé aussitôt en rouge après consultation de l’arbitrage vidéo. Thauvin est alors sorti du terrain, sous les sifflets et même les huées d’une partie des supporteurs mexicains des Tigres. Blessé par le tacle de Thauvin, Campos a également dû quitter le terrain.

« Apprendre de ses erreurs »

Après le match, Florian Thauvin a présenté ses excuses sur Twitter : « Je voulais m’excuser pour ce geste maladroit. J’aurais préféré que ça se passe mieux ce soir, malheureusement c’est comme ça. Il faut apprendre de ses erreurs et passer à autre chose. Merci à tous pour vos messages. Félicitations à l’équipe pour la réaction. Allez Tigres. »

Quería disculparme por este gesto torpe. Hubiera preferido que fuera mejor esta noche, lamentablemente así es. hay que aprender de los errores y seguir adelante. gracias a todos por sus mensajes . Felicitaciones al equipo por la reacción. Vamos Tigres 🐯 pic.twitter.com/pesJ07gZpZ — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) August 8, 2021

Réduits à 10, les Tigres ont été menés 1-0 avant d’arracher le match nul (1-1). Revenu des Jeux de Tokyo tout comme Thauvin, André Pierre Gignac n’a pas joué ce match avec les Tigres, souffrant toujours de sa jambe droite (ligament de la cheville, hématome sur le péroné).