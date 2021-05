L'Olympique de Marseille et Florian Thauvin doivent absolument se relancer contre le RC Lens. — NICOLAS TUCAT / AFP

L’Olympique de Marseille a battu Angers 3 buts à 2, dimanche lors de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1.

Ce match était le dernier de Florian Thauvin sous le maillot de l’OM après l’officialisation de son départ aux Tigres, au Mexique.

Florian Thauvin a confié avoir « mal au cœur », mais être aussi « soulagé » de ce nouveau départ.

Au stade Vélodrome,

Un dernier au revoir. Florian Thauvin, qui disputait son dernier match sous les couleurs de l' Olympique de Marseille après l’officialisation de son départ aux Tigres, s’est présenté en conférence de presse pour des adieux teintés d’émotions. Il est revenu sur sa carrière à l’OM, et son futur départ vers le Mexique.

« C’était un choix très difficile pour moi, a-t-il admis. Je veux prendre du plaisir et j’ai toujours été amoureux de l’Amérique Latine. Le foot est mon métier mais c’est avant tout une passion, et je veux retrouver beaucoup de plaisir et de passion. Dédé [Gignac] a eu un rôle important, c’est lui qui m’a appelé pour me présenter le projet et ensuite j’ai pu discuter avec les dirigeants. J’ai vu Dédé prendre beaucoup de plaisir, à partir de là c’était facile pour que les discussions avancent et on est tombé d’accord ».

« N’oubliez jamais, allez l’OM ! »

Un départ vers le Mexique alors que Florian Thauvin disposait d’une jolie offre de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille. « J’ai eu l’opportunité de continuer avec l’OM et je voudrais remercier Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pour la confiance témoignée, ainsi que Franck McCourt. Ils m’ont fait une super proposition, 5 ans avec un plus gros contrat. Ils ont tout fait pour me conserver et je leur dis un grand merci », a-t-il confié.

Mais après 8 ans passés à Marseille, cette saison était probablement celle de trop pour Florian Thauvin, comme il l’a expliqué à demi-mot : « C’est un nouveau chapitre, une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’OM et le club a besoin d’un joueur à 100 % concerné pour relever ce défi. Il était temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre et de découvrir autre chose. L’OM est le plus beau club français mais il est aussi très difficile et fatigant. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait mal au cœur parce que c’est une page qui se tourne, j’ai réalisé mon rêve ici, mais c’est aussi un soulagement. C’était une saison très compliqué, je ne me suis pas trop senti à l’aise, je devais passer à autre chose et laisser ma place ».

Outre la disette de trophées remportés avec son club de cœur, l’absence de supporters pour ses adieux est une déception pour Florian Thauvin alors que les South Winners lui ont rendu un hommage à travers un « A jamais Marseillais Florian Thauvin ». « Je voulais faire une mention très spéciale pour les supporters. Je suis venu à l’OM pour ça. Je ne suis pas né Marseillais mais je le suis devenu. Je suis désolé de ne pas avoir pu leur dire au revoir. Je veux leur dire un grand merci pour l’hommage ce soir. Ils seront à tout jamais dans mon cœur », a confié Florian Thauvin, plein d’émotions, sans oublier de remercier et souligner l’importance des « petites mains » du club. Avant de quitter la salle de conférence de presse sous les applaudissements des journalistes et un dernier : « N’oubliez jamais, allez l’OM ! ».