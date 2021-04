Haaland est resté muet face à City mardi soir (mais il aura au moins fait un heureux). — Paul ELLIS / AFP

Un arbitre officiel devrait-il faire ça ? La scène, déjà cocasse si elle avait eu lieu lors d’un match amical de pré-saison, a eu de quoi surprendre. A la fin du quart de finale aller de C1 remporté mardi par Manchester City contre Dortmund (2-1), l'un des deux arbitres de touche a tapé son petit sprint dans les couloirs de l’Etihad Stadium pour demander à la jeune star Herling Haaland de lui signer une dédicace. Requête acceptée par « Baby Face » Haaland, qui a alors dédicacé les cartons de M. Sovre.

« On me l’a dit, je ne l’ai pas vu. Peut-être que c’est un fan de Haaland », a réagi l’entraîneur de Manchester City, l’Espagnol Pep Guardiola. Pour rappel, l’homme en question, Octavian Sovre, avait officié avec son compatriote, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu, lors du match de la phase de groupes de C1 entre le Paris SG et Basaksehir Istanbul le 8 décembre, interrompu par les joueurs.

Pas sûr que cette course à la signature ait été du goût de tout le monde mercredi soir. D’autant que le trio arbitral du soir avait déjà été pas mal critiqué après deux décisions très litigieuses durant la rencontre.