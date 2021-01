AVB ne croit plus à une éventuelle prolongation de son contrat avec l'OM. — Christophe SIMON / AFP

S’il pouvait persister encore quelques doutes quant à l’avenir d’André Villas-Boas à Marseille, le Portugais est venu clarifier tout ça vendredi. Forcément interrogé là-dessus à la veille de la réception de Rennes au Vélodrome, AVB s’est montré on ne peut plus clair : en juin prochain, lui et l’OM ça sera de l’histoire ancienne.

Quand on lui a demandé si son départ en fin de saison était d’ores et déjà acté, celui-ci a répondu « bien sûr, oui ». « Avec la position dans laquelle on est, c’est plutôt normal. Ça va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui, a-t-il déclaré. On pense tous que ça va se passer comme ça. Il ne se passe plus rien avec mes agents et la direction. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison, donc je ne remets pas ça en question. L’année prochaine sera l’année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. »

Une saison à terminer tant bien que mal

Relancé sur le sujet, l’ancien coach du FC Porto a poursuivi en expliquant que « ce qui est important, c’est que je sois bien remplacé pour construire la suite. Je n’ai jamais reçu d’offre de prolongation, on est le 29 janvier, je pense que c’est mort. »

D’ici là il va tout de même falloir sauver les meubles et essayer de ne pas refiler une maison olympienne en plein foutoir à son successeur. A l’heure actuelle, l'OM est relégué à la sixième place, loin, très loin du podium, à neuf points de Lyon, troisième de L1.