Mercato OM : Morgan Sanson officiellement transféré à Aston Villa (Archives) — Daniel Cole/AP/SIPA

Morgan Sanson n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le club de Premier League, Aston Villa, a officialisé ce mardi en fin d’après-midi la signature de l’ancien Marseillais, Morgan Sanson. Arrivé à l’OM en janvier 2017 pour neuf millions d'euros, et trois de bonus, le milieu de terrain a signé en Angleterre un contrat de quatre ans et demi contre une indemnité de transfert inconnue, même si elle devrait être comprise entre 15 et 20 millions d’euros. « C’est avec le cœur lourd que je vous dis au revoir », a posté sur ses réseaux sociaux le milieu de terrain.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, lors de la présentation de l’attaquant Arkadiusz Milik, Pablo Longoria, le directeur sportif, a annoncé travailler sur plusieurs dossiers afin de remplacer Morgan Sanson. « On a perdu un joueur important, on va essayer de le remplacer dans une période pas facile, mais le mercato devrait s’accélérer », a-t-il prévenu après avoir déjà fait venir le latéral Lirola, et, donc, Arkadiusz Milik.