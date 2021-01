Raymond Domenech. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Place à l’épisode numéro 20 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord l’attaquant Kalifa Coulibaly, qui est devenu l’homme de base ou en tout cas titulaire indiscutable avec l’entraîneur Raymond Domenech. Compte tenu de ses performances médiocres, cette « hérésie » peut-elle encore durer longtemps ?

Deuxième thème débattu : peut-on déjà dire que le choix de mettre Domenech sur le banc est un échec ? Les Canaris, pitoyables et battus (2-0) à Metz dimanche, n’ont toujours pas gagné depuis l’arrivée de l’ancien sélectionneur. Une question a d’ailleurs été posée sur Twitter :

Enfin, il sera question de l'interview d'Eric Carrière dans les colonnes de 20 Minutes vendredi. L’ancien Canari a eu des propos peu amènes vis-à-vis du président Waldemar Kita. « Je ne vois pas l’intérêt pour lui de rester. Je ne comprends pas sa logique », a notamment déclaré le consultant de Canal+. Il a regretté aussi l’absence de projet clair de WK.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).