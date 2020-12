Pierre Webo, l'entraîneur-adjoint de Basaksehir, lors du match face au PSG au lendemain des insultes racistes dont il a été victime de la part d'un arbitre, le 8 décembre 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Il est celui par qui tout est arrivé. Pierre Webo, l’entraîneur-adjoint de Basaksehir, est l’homme qui a subi le racisme de l’arbitre roumain Sebastian Coltescu lors du désormais fameux PSG-Basaksehir, mardi soir. Un épisode qui a entraîné l’arrêt du match, les joueurs et les staffs des deux équipes refusant de reprendre le jeu dans ces conditions.

Quelques jours après le choc, le Camerounais est revenu ce samedi pour le Daily Mail sur ce « moment d’histoire », comme l’a qualifié l’ancien joueur Louis Saha. « Il y aura un avant et un après ce 8 décembre, estime-t-il. C’est arrivé à un très haut niveau [de compétition]. Cela veut dire que s’il se passe la même chose à un niveau inférieur, les joueurs pourront dire stop car ce 8 décembre, en Ligue des champions, des joueurs l’ont fait. »

« Quoi, vous n’allez plus jouer ? »

Avec un peu de recul, Pierre Webo essaie de mettre des mots sur ce qu’il a ressenti sur le moment. « Cela a été très dur à entendre de la part d’un arbitre. Un choc. C’est quelqu’un qui est censé garder le contrôle en toutes situations », observe-t-il. Ensuite, après avoir dit ce qu’il pensait à Sebastian Coltescu, il s’est réfugié dans les couloirs du Parc du Princes. Il n’a donc pas suivi toutes les discussions qui ont suivi.

« Je ne savais pas ce qu’il se passait sur le terrain. Rafael [un joueur de Basaksehir] est arrivé et m’a dit "on arrête de jouer et on ne va pas reprendre". Je lui ai répondu "Quoi, vous n’allez plus jouer ?". Trente secondes après, toute l’équipe a débarqué. Ils m’ont demandé comment j’allais, je ne savais pas quoi répondre. J’étais très nerveux mais je ne voulais pas le montrer. »

Que s’est-il vraiment passé dans les travées du Parc mardi soir ? via @20minutesSport https://t.co/qWICtypXAM — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 10, 2020

Des Parisiens sont également venus le voir. « Neymar, Marquinhos et Leonardo ont voulu me parler, ils m’ont dit :"On est désolés pour ce qui est arrivé, ne vous inquiétez pas, vous avez tout notre soutien et on ne va pas reprendre le match". »

Webo est fier de la réaction de tout le monde. « Je me suis dit "oui, ça y est, les joueurs sont enfin unis". Ils sont sérieux, ils sont tous ensemble. Je me suis senti fier. Pas seulement parce que c’était pour moi, mais de manière générale. Je veux dire merci à tous les joueurs du PSG, au club, à tous ceux qui étaient là et qui ont montré leur solidarité. Merci, et bravo. »