Voici la plus belle action de Jesé depuis son arrivée au PSG en 2016. — Karim JAAFAR / AFP

Ce coup-ci la plaisanterie a assez duré. Emploi quasi fictif du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en France à l’été 2016 contre… 25 millions d’euros (avec un salaire mensuel brut avoisinant les 420.000 euros), Jesé serait, selon les informations du Parisien, sur le point de finaliser une rupture de contrat à l’amiable avec le club de la capitale.

Successivement prêté à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville et au Sporting, l’Espagnol qui n’a que 27 ans mine de rien, aura joué 18 petits matchs en tout et pour tout au PSG, pour deux buts inscrits. Ces derniers jours, celui-ci ne s’entraînait même plus avec ses coéquipiers au Camps des Loges, le club l’ayant autorisé à rentrer en Espagne pour gérer des problèmes personnels. On peut aujourd’hui le dire, au classement des immenses flops de l’histoire parisienne, Jesé n’est pas loin de revendiquer une place sur le podium.