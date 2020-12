Lionel Messi et Neymar le 13 juillet 2017 à Tokyo. — Eugene Hoshiko/AP/SIPA

L’effet papillon de la bombinette lâchée par Neymar suit son petit bonhomme de chemin. On en vient même à se demander si cette sortie médiatique du Brésilien n’a pas été préparée de longue date, tant elle intervient dans un timing idéal.

Le président par intérim du Barça avant les élections de janvier, un certain Tusquets, est en effet intervenu jeudi dans les médias catalans pour expliquer en gros que le club était au bord de la ruine économique, et qu’il aurait fallu vendre Lionel Messi l’été dernier pour se donner de l’air.

Le Barça en détresse financière

« Les salaires de janvier ne seront pas payés mais reportés à plus tard », a complété Tusquets, indiquant que c’est à cette période de l’année que la plupart des extras ou des primes doivent être versés aux joueurs. Un panorama qui rend presque impossible l’idée de voir Messi prolonger l’été prochain selon la presse sportive catalane. Le joueur le mieux payé du monde est susceptible de s’engager libre où il le souhaite dès le mois de janvier, et même Laporta, le candidat qui le connaît le mieux, refuse les promesses inconsidérées concernant le quintuple Ballon d'Or.

Que Messi continue avec le Barça ou non n’est pas seulement une question d’argent. Il sait que je veux qu’il attende qu’il y ait un nouveau président et que ce dernier puisse lui faire une proposition sérieuse. Mais nous devons connaître la situation réelle des finances afin de lui faire une proposition imaginative qui puisse concurrencer celles qu’il a déjà ou qu’il va avoir. »

Même Laporta n’y croit pas

Une manière polie de dire au clan de l’Argentin que le Barça ne le prolongera pas, ou alors au prix d’une baisse de salaire sans doute impensable pour la star. Ce dernier peut encore faire le choix du cœur, bien sûr, si le Barça réalise une grande saison et lui redonne la joie de vivre, mais à 34 ans, Messi peut s’offrir un dernier gros contrat avant de se barrer au soleil des Caraïbes, et on le voit mal y renoncer pour l’amour de Laporta ou d’un autre.

Selon El Mundo Deportivo et Sport, les deux quotidiens pro-catalans, Neymar aurait même conditionné sa prolongation de contrat au PSG à la venue de son ancien équipier à Paris. La réalité est sans doute plus nuancée, mais si Neymar et Messi veulent regagner ensemble avant la fin de carrière de « La Pulga », tout le monde a bien compris que ce ne sera pas au Barça. « Neymar peut-il revenir à Barcelone ? Oui, s’il vient gratuitement », a tranché Tusquets dans sa fameuse interview pour dépressifs si l’on est supporter catalan.

Le PSG et le joker Mbappé

Alors pourquoi le PSG plutôt que City, dans ce cas puisque l’on peut considérer que Messi aura autant envie de retrouver Guardiola et Aguero que Neymar, a fortiori dans un championnat beaucoup plus compétitif que la L1 ? Et bien parce qu’avec le joker Mbappé en magasin, les dirigeants parisiens disposent d’une marge de manœuvre financière plus importante que les Citizens. Si le jeune prodige de Bondy ne veut pas prolonger, ce qui semble être la tendance, il faudra le vendre l’été prochain, et il devrait y avoir quelques candidats en face, à commencer par le Real Madrid.

Une belle vente du Français, sans doute autour de 150 millions d’euros, permettrait donc de payer un salaire de nabab à Messi pour deux ans, et très franchement c’est un transfert gagnant-gagnant pour Paris sur le court terme, considérant que le champion du monde tricolore n’allait pas rester toute sa vie au PSG et que Neymar, 28 ans, se précipiterait alors pour prolonger son bail parisien. Interrogé par Cyril Hanouna sur le sujet (oui, oui), Nasser Al-Khelaïfi a évidemment botté en touche - « Messi est un joueur de Barcelone, je ne peux pas parler de ça » –, mais le PSG a discrètement tenté le coup l’été dernier, et il serait surprenant que la sortie de Neymar ne fasse pas réfléchir en haut lieu.

« Le club a déjà démontré qu’il était capable de réaliser des choses que tout le monde pensait impossible avec les arrivées de Neymar et Mbappé la même année, se risque une source parisienne à RMC Sport. Ce serait une bêtise et surtout un manque de professionnalisme de ne pas travailler sur le dossier d’un joueur qui peut arriver libre et qui a un de ses meilleurs amis au club. Aligner Messi et Neymar ensemble même sur deux ans, ce serait incroyable ». C’est parti pour des semaines de rumeurs invérifiables, on va se régaler.