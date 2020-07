FOOTBALL Personne ne succédera cette année à Leo Messi et Megan Rapinoe

Le Ballon d'or 2020 ne sera pas décerné à cause de la crise du Covid-19. — FABRICE COFFRINI / AFP

Le Ballon d'or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football, ne sera pas attribué en 2020 à cause d’une saison largement tronquée par la pandémie de Covid-19, a annoncé ce lundi l’hebdomadaire France Football qui le décerne. Personne ne succédera donc à Leo Messi et Megan Rapinoe, les grands vainqueurs de l’édition 2019. C’est la première fois dans l’histoire de cette récompense créée en 1956 que le Ballon d'or ne trouvera pas preneur.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



« Une année aussi singulière ne peut – ni ne doit – être traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut s’abstenir que s’entêter », écrit le magazine dans un communiqué publié sur son site internet. « L’équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d’autres non. Dès lors, comment comparer l’incomparable ? », se demande l’organisateur de la cérémonie. Rendez-vous la saison prochaine, donc…