FOOTBALL Grâce à son solide succès mercredi à Saint-Etienne, l'OM compte désormais six points d'avance sur Rennes (3e) et neuf sur le Losc (4e)

S'il a encore du déchet dans son jeu, le jeune Serbe Nemanja Radonjic a bien rempli son rôle de poison offensif mercredi à Sainté, doublant même la mise en fin de match. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK — AFP

D’après André Villas-Boas, l’OM a signé mercredi à Saint-Etienne (0-2) son « meilleur match à l’extérieur de la saison ».

Les partenaires d’un Dimitri Payet brillant dans le Chaudron en profitent pour repousser le Stade Rennais (3e) à six points et le rival lyonnais (6e) à 13 longueurs.

A 15 journées de la fin, il est difficile d’imaginer cette équipe, invaincue depuis le 30 octobre, s’écrouler dans la course à la Ligue des champions.

Au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne),

« On a bien contrôlé le ballon, toute l’équipe était parfaite ce soir. On n’a pas la samba du PSG mais il s’agit de notre meilleur match à l’extérieur de la saison. » Quand André Villas-Boas passe de deux ternes copies (0-0 contre Angers et à Bordeaux) à une rencontre maîtrisée mercredi à Saint-Etienne (0-2), il n’est pas avare en compliments. « On a joué en équipe, comme d’habitude, en étant costauds », complète Jordan Amavi, membre d’une défense qui n’a toujours pas encaissé le moindre but en L1 en 2020.

Entre « l’équilibre trouvé avec Boubacar Kamara au milieu » (dixit Villas-Boas), « une disponibilité plus grande de tous les joueurs » selon Morgan Sanson et la régularité de tauliers comme Steve Mandanda et Dimitri Payet, auteur d’un but génial dans le Chaudron, l’OM a de plus en plus le profil pour filer tout droit en Ligue des champions.

0 - Marseille est la seule équipe des 5 grands championnats à n’avoir toujours pas encaissé le moindre but en 2020. Carapace. #ASSEOM pic.twitter.com/JDntbxnPsm — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2020

« C’est un bon avantage mais ça n’est pas suffisant »

La défaite rennaise à Lille mardi (1-0), que les joueurs marseillais ont suivie attentivement, change dans cette optique la donne. L’OM compte désormais six points d’avance sur le Stade Rennais (3e), neuf sur le Losc (4e) et même 13 sur l’OL (6e). A 15 journées de la fin, cela commence à sentir bon la qualif' directe pour l’épreuve reine, non ?

« C’est un bon avantage mais ça n’est pas suffisant, résume prudemment André Villas-Boas. Nous devons creuser encore un peu plus d’écart avec nos poursuivants car on devra notamment se déplacer à Lille, à Lyon et à Montpellier sur la phase retour. » Soit, mais au vu des dynamiques des différents prétendants à l’Europe, cet OM semble le mieux armé, à l’image de sa série en cours de 15 matchs consécutifs sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues.

Le « créateur » Dimitri Payet éteint encore une polémique avec une pépite https://t.co/1nncq9vtIm — 20 Minutes (@20Minutes) February 6, 2020

« Je n’ai pas envie de porter l’œil »

Jamais Marseille n’a vécu une telle période d’invincibilité depuis huit ans, ce qui ne peut être anodin. En insistant auprès d’un Jordan Amavi quasi hilare, on sent bien que tout le club se projette de plus en plus sur cette opportunité en or de réintégrer la cour des grands, faute d’une concurrence acharnée en L1.

« La saison est encore longue, on fera les comptes à la fin, je n’ai pas envie de porter l’œil », indique l’ancien latéral niçois. Comme quoi il faut vraiment être superstitieux à l’OM pour craindre de ne pas finir sur le podium, pour la première fois depuis 2013.