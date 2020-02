A Bordeaux, Dario Benedetto n'a toujours pas retrouvé le chemin des filets. — NICOLAS TUCAT / AFP

Tenu en échec à Bordeaux (0-0), l'OM concède un deuxième match nul d’affilée en Ligue 1.

Les Marseillais refusent d’y voir un coup de mou et peu importe si Rennes revient à trois points de sa deuxième place.

Nouveau test dès mercredi à Saint-Etienne, avant Lyon et Lille…

Ça s’appelle la positive attitude. Non, l’OM ne va pas moins bien. Pas de coup de mou. Malgré un deuxième match sans victoire en Ligue 1 et un nouveau 0 à 0 face à Bordeaux après Angers il y a une semaine, les Marseillais préféraient voir le verre à moitié plein. Tout ça avec une communication au poil. Un travail de pros :

« Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre » – Steve Mandanda

« Ça ne nous inquiète pas. On a une bonne assise défensive et on n’a toujours pas perdu » – Valentin Rongier

« On a pris un point sur Monaco et Lyon » – André Villas-Boas

Eh oui, alors qu’il se faisait titiller par un confrère sur le coup de moins bien de son équipe, le Portugais l’a repris gentiment : « Toi, tu regardes sur les deux derniers matchs. Moi, je regarde les trois derniers et je crois qu’on prend cinq points sur neuf, ce n’est pas si mal ». Peut-être, mais si on regarde les chiffres jusqu’au bout et surtout le classement, le Stade Rennais ne pointe plus qu’à trois points de l’OM. Mais bon, AVB préfère retenir de ce week-end que son équipe a pris un point sur Lyon et Monaco. Les autres équipes ne l’intéressent pas vraiment.

Bilan du match :



- Une purge

- Benedetto a le syndrome Germain

- Un Mandanda des grands soirs

- Bordeaux, une équipe paniquée en fin de match, tellement peur d’être l’équipe qui perd contre l’OM. Seul moment drôle du match #FCGBOM — Maxiome (@MaxMaxiome) February 2, 2020

Simple baisse de régime ou vrai coup de mou ?

Plus sérieusement, l’entraîneur phocéen peut en revanche se satisfaire d’une chose, il a toujours une marge importante (neuf points) sur le 4e du championnat (Lille). S’il était « triste » de ne pas avoir vu ses joueurs faire tomber le record d’invincibilité des Girondins face à l’OM à Bordeaux (43 ans), il en est tout de même à 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues avec son groupe. « On va avoir des matchs compliqués, je vous le dis depuis le début de la saison. Aujourd’hui, ça me donne raison. On ne perd toujours pas et ça, c’est vraiment important », explique Steve Mandanda.

Personne ne reconnaîtra les quelques difficultés malgré un match sans saveur en Gironde, où le meilleur Phocéen fût le gardien et où il fallut attendre la rentrée de Radonjic pour voir un Marseillais dangereux. C’est dire. De toute manière, l’OM sera rapidement fixé dans les prochaines semaines. Simple petite baisse de régime ou vrai coup de mou ? Saint-Etienne, Lyon et Lille attendent les joueurs d’AVB lors de quatre prochains matchs. Rendez-vous dès mercredi dans le Forez, où en cas de nouvelle contre-performance, le service communication aura cette fois bien du mal à garder sa positive attitude.