Neymar dans ses oeuvres — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Puisqu'un bon match du PSG ne se termine pas avec au moins deux polémiques et que Mbappé et sa bouderie tiennent la première place du podium, voici la deuxième histoire du week-end. Comme chaque année début février, Neymar organise dimanche soir, quelque part au Palais de Tokyo, une soirée pour son anniversaire. Une soirée dont on murmure qu'elle sera encadrée par un couvre-feu à minuit, vu que les joueurs du PSG rejouent dès mardi à Nantes.

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s'attendait à en entendre parler en conférence de presse. Sa réponse est pourtant intéressante : « C'est une distraction, c'est clair. Je préfère parler à l'intérieur (du vestiaire) si on a des choses dures et critiques à dire, je préfère le faire entre nous. La sortie de Kylian aujourd'hui ou l'anniversaire de Ney, ce sont des distractions et ça donne l'impression que nous ne sommes pas concentrés et professionnels à 100 %. »

Ne voulait pas dire s'il allait se rendre lui-même à la soirée ou pas, Tuchel a répondu une nouvelle fois à la question au micro de Canal+, et ça réponse fleure bon la resignation. « Ce n’est pas une bonne chose. Mais je ne suis ni son père, ni son manager, ni son agent mais juste son entraîneur... »

Ah, on oublierait presque : bon anniversaire Neymar !