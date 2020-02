Bien le bonjour à tous les 20 Minutos ! Bienvenue dans un Chaudron qu’on espère des grands soirs pour vous faire vivre cette dernière rencontre de la 23e journée de Ligue 1 entre l’ASSE et l'OM. Même si les dynamiques ne sont pas dingues des deux côtés, on compte bien vibrer avec cette rivalité historique de notre championnat. Pour ça, il faudrait que les Marseillais, au complet ce soir (hormis Thauvin évidemment), se remettent à l’endroit offensivement, à l’image de leur attaquant argentin Dario Benedetto. Les deux 0-0 enchaînés en L1 contre Angers et à Bordeaux laissent entrevoir un coup de mou pour les dauphins du PSG. En face, c’est bien plus inquiétant ceci dit avec une série en cours de cinq défaites sur les six derniers matchs de L1, dont une claque dimanche à Metz (3-1). Claude Puel va-t-il réussir à remobiliser les siens pour un tel match ? On vous raconte très vite tout ça sur 20 Minutes.

» Rendez-vous à 20h45 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 21 heures