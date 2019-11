Plus dur est la chute pour les Nantais. — THIBAUD MORITZ / AFP

Le FC Nantes s’incline ce dimanche à Bordeaux (2-0) lors de la 12e journée de Ligue 1.

Après un excellent début de saison, les Canaris traversent une période sans victoire et sans but depuis trois matchs.

Le match contre Saint-Etienne la semaine prochaine sera déjà capital.

Ce dimanche soir, le FC Nantes est encore sur le podium de la Ligue 1. Mais c’est clairement l’arbre qui cache la forêt pour une équipe qui vient d’enchaîner une troisième défaite d’affilée en championnat cette après-midi face aux Girondins de Bordeaux (2-0) au Matmut Atlantique. Si elle « n’inquiète pas plus que ça » Christian Gourcuff, elle ramène définitivement sur terre les Canaris comme le rappelle un lucide Abdoulaye Touré :

« Peut-être qu’on s’est vu trop beaux. Peut-être qu’on s’est trop enflammé. Je ne veux pas tirer la sonnette d’alarme, mais il ne faut pas qu’on se prenne pour d’autres ! »

Les mots du capitaine nantais sont forts, car lui ne se voile pas la face. Oui, Nantes a réalisé un bon début d’exercice, mais « sans aucune marge » sur aucune équipe comme le souligne l’entraîneur breton. Lui aussi s’est montré très dur après cette défaite en Gironde : « Aujourd’hui, notre début de saison joue sûrement en notre défaveur. Cette défaite montre notre fragilité. On manque de maturité. Le premier but nous met la tête sous l’eau et après le deuxième, on lâche. » Et c’est peut-être ça le plus inquiétant pour les Nantais, leur absence totale de réaction.

Trois matchs sans marquer

A part une vingtaine de minutes au milieu de la première mi-temps, ils n’ont pas existé. « C’est toujours les mêmes problèmes. Ça commence sérieusement à peser », lance Abdoulaye Touré. Eh oui, ça fait maintenant trois défaites consécutives et surtout trois matchs sans marquer. Finies les petites victoires 1 à 0 où on retient les trois points et pas le contenu souvent très moyens. Devant, ça grince toujours autant chez les Canaris.

Le dossier Ben Arfa (qui ne fait pas l’unanimité au FC Nantes) refermé ? via @20minutesSport https://t.co/hRWWa0QH83 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 3, 2019

A Bordeaux, Christian Gourcuff avait tenté un coup en alignant les deux jeunes Youan et Louza. Un pari raté. Malgré tout, il voit du mieux : « Depuis le départ, on ne marque pas beaucoup, on le sait. Maintenant, je trouve qu’au moins, on se crée des occasions. Après, il faut les mettre… » Et par exemple ne pas toucher le poteau ou tirer en pleine tête du gardien adverse comme ce dimanche car derrière, les Canaris ne sont pas à l’abri d’un contre de Kamano (1-0, 37e) ou une très belle frappe bordelaise du Coréen Hwang (2-0, 57e).

Si aujourd’hui, il n’y a pas encore le feu à la maison jaune, attention à bien « rester dans la première partie de tableau » comme le dit Adboulaye Touré car ça peut aller très vite. Et en plus, c’est Saint-Etienne qui arrive à la Beaujoire.