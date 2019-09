Jean-Louis Gasset, le 22 mai lors de sa conférence de presse pour annoncer son départ de l'ASSE, au centre d'entraînement de L'Etrat (Loire). — Jérémy Laugier/20 Minutes

Trois jours après avoir pourtant démenti cette piste, Bernard Caïazzo se démène bien pour faire revenir Jean-Louis Gasset sur le banc de l’ASSE. Le président du conseil de surveillance du club stéphanois s’est ainsi confié à France Bleu ce jeudi, au lendemain de la nouvelle défaite des Verts contre le FC Metz (0-1). Si aucune décision n’a été communiquée concernant l’avenir de Ghislain Printant, son départ ne fait plus guère de doute au vu de la 19e place de l’ASSE après sept journées.

Encore battue par Metz, l’ASSE a « conscience d’être au bord du gouffre » via @20minutesSport https://t.co/0EJm8STjfA — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 26, 2019

Et selon Bernard Caïazzo, un retour de Jean-Louis Gasset, qui avait fini les deux saisons précédentes à la 7e puis à la 4e place à Sainté, s’impose pour venir sauver le club : « Il n’y a pas 36 solutions, Gasset est la solution. Je vais essayer de le convaincre. Il réfléchit mais j’ai bon espoir ». Reste à savoir si Roland Romeyer partagera l’avis de son associé, et si Jean-Louis Gasset va accepter de succéder à son ami et ancien adjoint Ghislain Printant.