FOOTBALL L’ancien gardien du PSG a été pris en photo avec Mbappé et Choupo-Moting, tout sourire, après la défaite du Real Madrid au Parc face au PSG

Alphonse Aréola était de retour au Parc sous le maillot du Real Madrid. — Lucas BARIOULET / AFP

Alphonse Areola n’a pas encore joué la moindre minute sous le maillot madrilène, et le voilà déjà empêtré dans une petite polémique après la défaite du Real sur la pelouse du Parc des Princes, mercredi soir en Ligue des champions.

Enfin, disons plutôt qu’il a exprimé sa déception de voir qu’une polémique stupide avait pu naître après la publication d’une photo de lui sur les réseaux sociaux sur laquelle on le voit sourire aux côtés de Mbappé et Choupo-Moting après la défaite au Parc.

Le selfie d’Éric-Maxim Choupo-Moting et de Kylian Mbappé avec leur ancien coéquipier Alphonse Aréola hier après la victoire du PSG. 📸 pic.twitter.com/zaEltUMiFd — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2019

Il n’y avait pourtant pas mort d’homme, comme vous pouvez le constater par vous-même. Malgré la défaite 3-0, à laquelle il n’a pas participé, l’ancien du PSG n’allait pas tirer une tronche de vingt mètres de long au moment de prendre la pause avec ses amis.

🚨¡Atento! AREOLA PIDE PERDÓN al madridismo tras su FOTO con MBAPPÉ y CHOUPO MOTING. Aquí tienes su MENSAJE ⬇️ pic.twitter.com/s2DRFD3p3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 19, 2019

« Je réitère mes excuses »

« Chers supporters du Real Madrid : je suis très triste de voir certains commentaires concernant une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Je veux que tous les madridistes sachent que mon cœur est blanc depuis que j’ai signé pour ce club et je ne peux pas supporter le moindre doute sur ma motivation, ma loyauté et mon implication pour le Real Madrid, notre Real, a-t-il expliqué. La défaite d’hier m’a affecté tout autant que tous ceux qui font partie de cette grande famille. »

Avant de clore cette pseudo-affaire, Aréola a tenu à expliquer le pourquoi de cette photo : « Après la rencontre, j’ai croisé la route de coéquipiers que je n’avais pas pu saluer avant mon départ, s’est expliqué le néo-Madrilène. Mais je réitère mes excuses auprès de ceux qui se sont sentis offensés. Ce n’était pas ce que je voulais et je souhaite que tous ensemble nous connaissions les plus grands succès possible. »