Un supporter du PSG a pénétré sur la pelouse du Stadium de Toulouse pour prendre un selfie avec Kylian Mbappé, le 31 mars 2019. — Pascal Pavani / AFP

Il risquait un an de prison, assorti de 15.000 euros d’amende. Cet homme de 27 ans s’en sort finalement avec 1.500 euros d’amende avec sursis et six mois d’interdiction de stade, rapporte La Dépêche du Midi. Ce Toulousain originaire de Paris a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de la Ville rose pour avoir pénétré sur la pelouse du Stadium lors du match de Ligue 1 entre le TFC et le PSG, le 31 mars dernier.

Le jeune homme s’était approché de l’attaquant parisien Kylian Mbappé afin de prendre un selfie avec son téléphone. La rencontre avait été brièvement arrêtée, le temps que le service de sécurité évacue l’intrus. Le fan du champion du monde a expliqué qu’il avait « cru entendre le coup de sifflet de la mi-temps » avant de rentrer sur le terrain, et qu’il n’avait pas cherché à interrompre le jeu.