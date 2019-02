FOOTBALL On espère que les joueurs lyonnais et parisiens mettront autant de cœur sur le terrain que leurs dirigeants dans les médias…

Bonne ambi. — FRANCK FIFE / AFP

Le choc du dimanche soir entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain est lancé. Depuis plusieurs jours, les deux clubs se livrent une bataille médiatique à coups de déclarations chocs et de communiqués de presse après les propos de Jean-Michel Aulas qui se déclarait « contre le financement d’Etat (le Qatar) qui attribue un titre de champion, qui qualifie automatiquement le PSG pour la Ligue des champions et qui donc, ne donne plus qu’un accès direct aux autres clubs français ».

Evaluant le budget du PSG à « 700 ou 800 millions d’euros », le président lyonnais a été moqué par Jean-Martial Ribes, le directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Après avoir affirmé que JMA avait gonflé ses évaluations d’environ 40 %, Ribes s’est ensuite montré très sarcastique : « Nous espérons que, dans ses rapports avec ses actionnaires chinois, le président Aulas fait preuve d’une plus grande rigueur dans l’utilisation des chiffres et ne se trompe pas de 40 % lorsqu’il s’agit de convertir les euros en yuans. »

Avec le PSG «le fair-play financier est bafoué», estime Jean-Michel Aulas via @20minutesSport https://t.co/fzPdXnP660 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 1, 2019

La réponse à la réponse

Troisième et dernier épisode en date, la réponse de l’OL à travers un communiqué de presse. Dans une sorte de fourre-tout abordant à la fois le budget du PSG lors de la saison dernière, la concurrence déloyale, les audiences télé en berne du championnat de France et le fond d’investissement privé chinois du club lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas se déclare « très intéressé que le directeur financier du PSG fasse l’exégèse de la présentation du budget 2018/2019 et explicite les propos de son directeur de la communication. »

L’OL a lu avec amusement les déclarations pleines de conviction du directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, qui témoigne d’un réel intérêt pour la communication de Jean-Michel Aulas qui l’en remercie. ⤵️https://t.co/JeCpbdWPF5 — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2019

Sur le même ton que le dirigeant parisien, le communiqué de l’OL joue lui aussi la carte du second degré : « L’Olympique Lyonnais a lu avec amusement les déclarations pleines de conviction du directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, qui témoigne d’un réel intérêt pour la communication de Jean-Michel Aulas qui l’en remercie. » La commedia dell’arte dans toute sa splendeur…